為加速畜禽重要經濟性狀的選育，基因體選種技術已廣泛應用於先進國家之經濟動物育種工作。農委會畜產試驗所亦開發可輔助種鴨選拔青殼蛋之基因體晶片，未來可於雛鴨階段完成基因型鑑定後即挑選種鴨，縮短50％世代間距，大幅提升育種效率。

畜試所指出，鴨蛋為鹹蛋、皮蛋之主要來源，其中決定皮蛋製成率的關鍵為蛋殼品質，其又與蛋殼顏色、鴨隻週齡有關。畜試所在2008 年選育出全產青殼蛋之褐色菜鴨畜試三號，可提供良好蛋殼品質之鴨蛋供加工用途。

畜試所指出，透過全基因體定序技術，篩選出褐色菜鴨畜試三號特有單核?酸多型性位點（Single nucleotide polymorphism, SNP），以此設計客製化晶片，進行基因型鑑定後，估算並比較傳統育種價及加入基因型資訊之基因體育種價（Genomic estimated breeding value, GEBV）。經評估，加入基因型資訊估算的GEBV與蛋殼青色度（色差計a值）表型值之相關性更高於EBV，即於雛鴨階段完成基因型鑑定並估算GEBV便可能挑選種鴨，約30週齡即可繁殖，可大幅縮短選拔世代間距。

但是，畜試所表示，因目前篩得的標記數約有15,000餘SNP，晶片生產成本較高，相關團隊正積極與學界合作，期進一步進行標記篩選，找到主要控制基因、減少標記使用數量，以符合商業應用之成本效益。

(工商 )