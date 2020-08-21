中油訂21日晚間6時，依內政部107年1月公布之「都市計畫草案辦理公開展覽前應行注意事項」規定，於煉製事業部高雄宏南訓練教室一樓（高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號）辦理都市計畫變更前座談會，邀請地方及各界關心高雄煉油廠之公民或團體與會充分溝通並提供意見以求規劃周全，打造與地方共生共榮的優質生活圈。

中油表示，高雄煉油廠土地活化以「循環技術暨材料創新研發專區」為主軸，整合產官學研資源，引進新材料創新研發技術，輔以事業體之發展需求，並與周邊地理環境、交通條件及里鄰活動需求串聯，以多元複合使用、土地開發效益最大化的原則提高土地使用效率，並規劃公共設施用地，供鄰近里鄰社區居民親近使用，促進地方經濟同時帶動都市整體發展。

為加速臺灣產業轉型升級，政府提出「智慧機械」、「亞洲．矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，作為驅動產業成長的核心。行政院107年12月4日核定「循環經濟推動方案」，規劃利用高雄煉油廠部分土地建置「循環技術暨材料創新研發專區」，以整合產官學研、國營事業、法人能量投入創新材料研發工作，強化國內研發能量，開發高附加價值產品。

中油指出，高雄煉油廠位於高雄市半屏山麓北側，曾經是中油最主要的石油煉油廠之一，帶動地方經濟繁榮與提供就業機會。為兌現民國79年政府「高雄煉油廠25年遷廠」政策承諾，高雄煉油廠於民國104年底停止營運。中油自關廠前即著手進行土地轉型利用規劃，同步進行廠區拆除及整治作業。

緣於該廠過去歷經戰亂後重建，走過台灣經濟重要時間，長達70多年的建築與工業設施蘊含不同特色，在文化部文化資產局協助清查與高雄市文化局審議下，於今年6月審定1處古蹟及40處歷史建築，亦將納入整體規劃。

(工商 )