韓國公司NEOWIZ營運的戰略RPG手機遊戲《Brown Dust－棕色塵埃》，即日起更新開放全新PVE系統「混沌之門」、符文裝備功能、闇魂夜魔「索賽伊拉」、助手傭兵「阿邁因斯」，並帶來一系列紀念全球上市900日活動及豐富遊戲虛寶，還有更多福利好康待玩家來體驗！

本次開放PVE系統「混沌之門」，玩家需運用持有傭兵挑戰多達60種以上的關卡，每位傭兵皆有出戰次數限制，各個關卡都需要充分考慮傭兵技能與特性，是相當考驗玩家的戰略能力。玩家不僅能享受燒腦有趣的遊戲體驗之外，完成該季所有關卡還可以獲得傳說技能書、專屬獎勵傭兵「索賽伊拉」及助手傭兵「阿邁因斯」、傳說契約書、鑽石等豪華獎勵。而「混沌之門」是採用多種陣形過關的賽季制，每次賽季皆持續1個月，下次比賽則在上季比賽結束後的1個月開放。

「混沌之門」遊戲畫面（圖／智冠提供）

首次登場的傭兵「索賽伊拉」其實是吸血鬼貴族中的名門千金，曾經是斐傑的部下。歷經魔化後，卻成為貝爾佩倫軍團「闇魂夜魔」的一員。在戰鬥時，「索賽伊拉」會依據友軍對敵人發動的攻擊次數獲得結晶碎片，且收集到一定數量，還會變身給予廣域敵人強力傷害。而助手傭兵「阿邁因斯」則是因某天看見「索賽伊拉」製造機會想引起「貝爾佩倫」注意，感到有趣，便開始跟隨「索賽伊拉」。爾後「索賽伊拉」加入「闇魂夜魔」軍團，「阿邁因斯」也自願參加。

全新傭兵「索賽伊拉」、助手傭兵「阿邁因斯」（圖／智冠提供）

為紀念遊戲在全球上市900日，官方推出一系列慶祝活動，包括「7Days限定簽到賞」活動，簽到滿7天即可獲得傳說契約書、金幣、鑽石，以及為期兩週的5星技能書碎片任務活動，完成指定任務，就可得到完整5星技能書。此外，本次更新也針對多種功能進行優化，包括在決鬥準備畫面新增符文裝備功能、符文連續煉製功能改善、區分AP道具、世界魔王訓練所持續開放等，提供玩家更優質的遊戲環境。

(科技)