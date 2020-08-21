曾參與八二三砲戰的前行政院長郝柏村於今年3月30日過世，並於4月 10日安葬於台北五指山國軍示範公墓。當時因疫情嚴峻，並未舉行公開儀式 ，近半年家屬在外界期盼下，將於8月23日舉辦追思會，屆時國民黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫、前總統馬英九、前副總統吳敦義等國民黨政要都將出席

郝柏村生於1919年，陸軍官校12期畢業，參與了八年抗戰。1958年更以師長身分在金門參與八二三砲戰。日後先後擔陸軍總司令、參謀總長等職務，晉升為一級上將，1990年卸下軍職擔任行政院長，1993年辭職。

本次追思會將於23日上午10點在台北市政府大樓二樓中央區舉行，蕭萬長、吳伯雄、許水德、錢復、張博雅、徐立德、胡志強、尹衍樑、彭淮南、劉德音、鄭崇華、吳東進、張安平、蔣方智怡、前參謀總長霍守業丶林鎮夷等人都將出席。

此次追思紀念會將播放三支微影片，其中追思篇特別採訪了張祖詒、許歷農、黃幸強、連戰、吳伯雄、施明德，談論與郝柏村的交誼。舞台設計邀請 CN Flower凌宗湧設計，並委由天下文化出版公司編制《永遠的郝柏村 用生命書寫中華民國史詩》文集，收錄各界對於郝柏村的追思。原本僅規劃100頁篇幅，因迴響踴躍，最後擴充為300頁的文集，包含貴賓及家屬共有90位撰文。。

而23日追思會的前一天22日，正好也是郝柏村長子前台北市長郝龍斌的生日。23日郝龍斌將擔任追思會家屬致詞代表，追思會致詞貴賓將包括馬英九、陳長文與高希均，主持人是趙少康。

(中時 )