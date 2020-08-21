ESG主題投資近期大放異彩，自元大投信領先於去年8月發行首檔元大臺灣ESG永續ETF（00850），接連獲得國內外獎項，今年3月募集元大台灣高股息優質龍頭基金，不僅獲得市場青睞與資金流入，且因為投資於ESG概念股，近日更在國際知名投資研究機構評比中，獲得永續投資最高評等。

元大投信持續深化ESG研發創新，今年起一方面結合學校研究資源，另方面深化與國際指數公司、CFA等專業機構合作，投入ESG研究，期待在理論與實務、ESG與USR、國內與國外資源等多面向整合，繼續引領未來ESG發展新趨勢，滿足投資人投資理財需求。

元大投信今年參與國立臺灣師範大學管理學院之「AI智能與指數化投資研究中心」產學合作案，此中心為國際上罕見針對ETF創新研發之未來投資大趨勢相關主題進行研究，此研究中心邀請FTSE Russell(富時羅素)、ICE(美國洲際交易所)、iHS Markit、Nasdaq(那斯達克)、S&P Dow Jones Global Indices(標普道瓊斯指數)等國際指數公司，以及台灣CFA協會擔任顧問團，將借重指數公司在全球指數發展以及與各地市場ETF發行商之合作經驗，CFA在全球/亞太地區之ESG研究，能藉此提升研究中心國際化視野與研究能量。

此中心上半年已經針對AI主題提出研究報告，下半年將針對ESG主題提出研究報告，希望結合理論與實務、在地化研究與國際化資源，激盪出未來指數化產品發展之多元創新契機。而此一合作案，儼然成為ESG+USR之創新典範。

元大投信表示，ESG在國際市場、以及台灣已經成為投資新顯學，主要指數公司在ESG的業務發展、資料庫建立、股票與債券等指數編製上，也投入資源積極發展，元大投信重視ESG的投資新趨勢，也積極將ESG導入投資流程。

運用過去兩年將主動結合指數化的資產管理優勢，元大投信在ETF與共同基金產品發展採雙軌並進，皆從台股ETF與台股基金出發，領先發行ESG創新產品，目前更積極研究並將擴展至發展更多兼具配息、ESG雙重優勢的創新產品。

元大投信表示，除了重視產品創新，成功締造在產品、服務、機制創新等多項第一紀錄之外，更重視人才培育，因為人才是資產管理創新的重要關鍵，因此，透過與學校合作，深耕校園，整合學校人才供應鏈與產業人才培育之價值鏈，將能預應數位化轉型與金融科技創新趨勢下，持續提升企業競爭力以及差異化之附加價值。

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