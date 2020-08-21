為提供養殖漁民更完善之保障，農委會今年協同富邦產險公司，在台南市新增石斑魚、虱目魚、鱸魚及吳郭魚之降水量參數型保險，且為降低漁民財務負擔，提供1/3保險費補助，保單銷售至9月30日止。

農金局表示，石斑魚、虱目魚、鱸魚及吳郭魚是國內重要的養殖魚種，原已開發銷售有溫度參數型保單及高雄屏東地區的降水量參數型保單，考量近年極端氣候加劇，豪大雨發生的機率增加，為進一步協助漁民減少天然災害損失，再針對主要養殖地區台南市，推出降水量參數型保險，供當地漁民選擇投保。

農金局指出，降水量參數養殖水產保險之保險期間1年，以約定氣象站測得之雨量資料作為理賠依據，當氣象觀測站連續48小時，測得累積降水量達520毫米（含）以上，即啟動理賠，毋須經由勘損程序，產險公司就可提供漁民最快速的損害填補，保障養殖漁民財產安全。

農金局強調，因應全球氣候變遷日趨嚴重，極端氣候事件頻繁，農業面臨的災害型態多變，可藉由農業保險移轉風險，截至今年8月中，已開發21種品項、33張保單，農漁民朋友可依不同需求選擇投保，讓營農生活多一份保障。

(工商 )