高雄市長補選 中選會正式公告陳其邁為當選人 14:022020/08/21 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中選會張貼當選公告(圖由中選會提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中選會今(21)日舉行委員會議，審定通過高雄市第3屆市長補選當選人為陳其邁，並於同日公告當選人名單。主任委員李進勇旋即在當天下午前往致送當選證書。 中選會指出，依公職人員選舉罷免法第38條第1項第6款及同法施行細則第22條第2款規定，直轄市長當選人名單，應由該會審定及公告。本次高雄市第3屆市長補選當選人名單，業經高雄市選舉委會函報到會，當選人為陳其邁，得票數為671804票。 中選會表示，本次市長補選當選人之任期，將至高雄市第3屆市長任期屆滿日為止。 (中時 ) #當選人 #陳其邁 #中選會 #高雄市長 #補選 也許您會感興趣 推薦閱讀 居檢者就醫 不搭大眾運輸就行 04:102020/08/21 生活新聞 王任賢批輸出案例多 國家恥辱 04:102020/08/21 生活新聞 別急著告別韓流 04:102020/08/21 時論廣場 彰銀經營權之爭 台新金更一審再勝財政部 12:202020/08/21 財經 陳佩琪收回琪粉說 柯放閃回：她最大粉絲只有我一個 11:212020/08/21 政治 罷捷第一階段 四叉貓打給選委會後竟得到意外答案 12:052020/08/21 政治 沒檢出危及社區 莊人祥：少年傳染力低 04:102020/08/21 生活新聞 高雄體育有功人員揭曉 61人獲獎 04:102020/08/21 地方新聞 國民黨2022選情大好 蔡正元點名：拿下這兩都就大勝 11:062020/08/21 政治 2022台北市長選舉 王金平欽點「他」是強棒 09:002020/08/21 政治 政治熱門新聞 還有3天 彰化萬人篩檢報告將出爐 黃創夏預言：恐將遍地烽火 - 政治 2022台北市長選舉 王金平欽點「他」是強棒 - 政治 劉寶傑：館長最近一段話 把大家嚇死了 - 政治 傻眼？葉彥伯記者會哽咽 彰化縣民進黨部：要求停職接受調查 - 政治 【政新鮮】葉彥伯「被政風」委屈哽咽 她怒譙陳時中：面子掛不住就亮刀 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。