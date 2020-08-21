中選會今(21)日舉行委員會議，審定通過高雄市第3屆市長補選當選人為陳其邁，並於同日公告當選人名單。主任委員李進勇旋即在當天下午前往致送當選證書。

中選會指出，依公職人員選舉罷免法第38條第1項第6款及同法施行細則第22條第2款規定，直轄市長當選人名單，應由該會審定及公告。本次高雄市第3屆市長補選當選人名單，業經高雄市選舉委會函報到會，當選人為陳其邁，得票數為671804票。

中選會表示，本次市長補選當選人之任期，將至高雄市第3屆市長任期屆滿日為止。

(中時 )