由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(21)日宣布，「粉碎原子的劍術宗師 原子武士」定向招募專屬活動將於 8 月 22 日再次霸氣降臨！除入手「S級英雄 原子武士」機率大幅躍進外，官方團隊更特別推出定向有禮限時回饋、角色試煉等多重熱血活動！不僅如此，「濃情七夕」節慶專屬活動也將於近期心動加開，凡成功挑戰主線關卡、精英關卡、首領挑戰、王者挑戰、災害來襲、天賦試煉、極限特訓等任務，即有機會獲得掉落的百合花、鬱金香及玫瑰花，累積至指定數量即可兌換超值虛寶獎勵。

更驚喜的是，盛夏必備的原子武士時裝造型「夏日泳裝」也將於即日起臉紅心跳登場！「甜美假面 白色戀歌」時裝也將復刻再現。「原子武士 夏日泳裝」、「甜美假面 白色戀歌」兩位時裝不僅帥氣指數雙雙破表且超狂魅力保證讓各位英雄無法抗拒！擁有最強英雄角色，就要讓他更加與眾不同！喜愛「原子武士」及「甜美假面」的玩家們千萬別錯過這個千載難逢的入手好時機！

《一拳超人：最強之男》繁中版「原子武士 夏日泳裝」全新時裝造型 8 月 21 日帥氣亮相！（圖／掌中新遊提供）

《一拳超人：最強之男》「粉碎原子的劍術宗師 原子武士」強力攻擊技能再度釋出！

原子武士，英雄協會認證S級排名第4位，粉碎原子的劍術宗師，外表為日本武士、浪人般的打扮，必殺絕技「原子斬」為連擊數極多的超快速斬擊，能瞬間將敵人碎屍萬段。原子武士個性極度自信且高傲，自稱「冷酷無情和人情派的英雄」，且認為世界上沒有斬不斷、斬不了的東西，對於程度較低的敵人可以只用嘴上叼的竹籤即把對方切除粉碎。面對敵人時也總是信心滿滿自認為必勝，但有時也因此錯估敵人實力而導致敗北。

S級英雄 原子武士

聲優：津田健次郎

系列：武裝

陣營：英雄

定位：全體崩壞、強力追擊、武裝核心

技能：

普攻：執念斬。對單體目標造成130%攻擊力傷害。

絕技：原子斬。對全體敵人5連擊造成100%攻擊力傷害，首段攻擊50%機率使目標「崩壞」2回合(受到的傷害增加30%)。

被動：劍術宗師。武裝系隊友攻擊後，原子武士會立刻「追擊」(普攻的80%傷害及效果進行攻擊，每回合最多3次)。永久增加自身生命值。限制解除至5星可增強被動效果。

《一拳超人：最強之男》「粉碎原子的劍術宗師 原子武士」定向招募歡慶活動情報公開！

《一拳超人：最強之男》繁中版「粉碎原子的劍術宗師 原子武士」無人能敵、精彩設定再次公開！（圖／掌中新遊提供）

【活動1】「SSR英雄 原子武士」定向招募

活動時間：2020.08.22 05:00 - 2020.08.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「SSR英雄 原子武士」機率將大幅提升。

【活動2】「SSR英雄 原子武士」定向有禮限時回饋

活動時間：2020.08.22 05:00 - 2020.08.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「SSR英雄 原子武士」定向有禮限時回饋。（圖／掌中新遊提供）

【活動3】「SSR英雄 原子武士」角色試煉

活動時間：2020.08.22 05:00 - 2020.08.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色原子武士完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

「SSR英雄 原子武士」角色試煉（圖／掌中新遊提供）

【活動4】原子武士、甜美假面帥氣時裝限時登場

活動時間：2020.08.21 05:00 - 2020.09.03 05:00

活動內容：凡於即日起至超市時裝區以經費購買已擁有角色的時裝券，即可成功解鎖獲得原子武士 夏日泳裝」、「甜美假面 白色戀歌」角色時裝，累積完成收集時裝角色還可額外獲得相冊獎勵。

相冊收集獎勵：

1張：穿戴時自身免傷率+2%

3張：獲得「原子武士 夏日泳裝」/「甜美假面 白色戀歌」手辦

5張：穿戴時自身傷害率+2%

6張：全體角色生命+1%

《一拳超人：最強之男》繁中版「原子武士 夏日泳裝」、「甜美假面 白色戀歌」帥氣爆棚時裝 8 月 21 日驚喜登場！（圖／掌中新遊提供）

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》「粉碎原子的劍術宗師 原子武士」定向招募限時復刻、全新時裝大型歡慶活動 8 月 21 日盛大展開！（圖／掌中新遊提供）

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