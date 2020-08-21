今天傳出美國18日針對權宜船「大旺號」遭美國暫扣令，農委會漁業署表示，「大旺」為萬那杜籍漁船，並非我國籍漁船，惟我國人有投資經營該船，是屬於所謂的權宜船，該船日前因綠色和平舉報，涉嫌違反人口販運防制法，已移送高雄地檢署偵辦，並於4月間該船停靠高雄港期間，再依疑似人口販運案件通報程序，目前由地檢署偵查中。

漁業署說明，美國關稅法禁止任何外國涉及強迫勞動之商品進口，倘有合理但未確定資訊顯示該等商品涉及強迫勞動，在最後決定做成前，美國海關及邊境保護局得發暫停進口命令，目前遭美國海關及邊境保護局禁止其漁獲物輸入的2艘漁船為萬那杜籍大旺及台籍漁隆2號。

漁業署指出，支持全球共同防制人口販運，如有接獲虐待或暴力對待漁船船員等涉及人口販運案件，均依法移送法辦，也呼籲我國漁船主應妥善照顧船上船員生活福利，維持良好夥伴關係，也呼籲貿易商應重視企業責任，避免購買與販售涉及人口販運的產品。

(中時 )