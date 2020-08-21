彰化縣衛生局執行精準篩篩檢，屬於專業防疫領域的範疇，卻被延燒成了政治風暴，彰化縣民進黨部公開要求葉彥伯停職接受調查、停職接受調查，唯有如此才能釐清事實真相，讓很多黨員都傻眼，「這不是我們的意見」。

國民黨彰化縣議會黨團隨後也緊急發表，防疫無罪、超前有理，葉局長何罪之有？為何要停職？指出，第一線防疫人員辛勤為縣民健康保關並揪出無症狀確診者，國人感謝都來不及，竟然還有人要停職接受調查，這不但是白白布染到黑，根本就是顛倒是非！

有關國人返台後在居家檢疫14天期間，彰化縣衛生局在徵得當事人同意後做篩檢的政策，相關的數據並可提供全台縣市做為參考。

藍營議員劉淑芳表示，防疫不分顏色，健康無關藍綠，彰化縣政府的防疫作為有何不妥，為縣民健康把關有何錯誤，為什麼要他停職？今年4月阿中部長不也是強調說明，可以自行開車或騎機車前往醫院採檢？而且針對此次案例，接受媒體訪問時，他個人認為最多是行政疏失。彰化縣依法行政，以縣民和國人健康為要，在疫情可能再有爆發流行的時刻，希望大家全力支持防疫工作，不要再噴口水搞政治鬥爭，反而模糊了疫情控制的重要。

藍營議員曹嘉豪表示，回應民進黨部主委的一封信，要刮別人鬍子，是不是應該先把自己的鬍子刮乾淨！

綠營議員賴清美表示，黨部發出這封信，大家都不知道，這只能代表個人的聲音，憑什麼以黨的名義來發？深陷桃色風暴的恐怕才應該停職接受調查吧。衛生局長葉彥伯守護著彰化防疫，怎麼可以沒有頭來帶領，也許開車、走路去篩檢會有點瑕疵，但要啟動調查貪腐的政風來調查，是太過了。現在最重要是中央地方一條心，讓專業歸專業，個人不該以黨部名義來發聲。

(中時 )