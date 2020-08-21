中信兄弟主場迎戰統一獅，兩邊都想贏球，德保拉下半季還沒拿過勝投，且兄弟近期對獅吞5連敗，想靠德保拉止敗，而統一獅先發江辰晏也陷入低潮，近期7連敗破隊史單季個人最多連敗記錄，今日要停止這難堪紀錄。

中信兄弟上、下半季差很大，上半季對上獅隊一度拿下對戰11連勝，成為能奪下上半季冠軍的關鍵，不過下半季猛獅覺醒，兄弟反被壓著打，下半季對戰吞下5連敗，今日派出勝投王德保拉力拚拿勝。

德保拉對戰統一獅繳出最佳數據，5場先發中有1場完投，拿下4勝1敗，自責分率僅2.10，是最佳獅隊殺手，不過他下半季近2場先發對上樂天桃猿都吞敗，球隊希望他在「恐獅症」發作時跳出來。

此外江辰晏同樣求勝若渴，他本季14場先發寫下4勝9敗的成績，尤其是自6月9日之後，已經吞下7連敗，不僅是個人生涯單季最多連敗記錄，也破隊史單季個人最多連敗，且他本季對上中信兄弟4場先發都是敗投，對戰自責分率高達8.71，兩隊究竟鹿死誰手還不可知。

(中時 )