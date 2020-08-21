長輩圖超勸世！女網友分享，媽媽傳了老鼠與米缸的故事，勸她要趁年輕打拚，不要貪圖安逸而不努力，但被她用超強數學邏輯反駁，若米缸足夠老鼠躺著吃一輩子，出去幹嘛？吸引6千多位網友討論，實在有點道理，最強雞湯破解法！

女網友在臉書分享，媽媽傳來一則「勸世長輩圖」，身處在滿滿都是米的米缸中，老鼠覺得很安逸，但當某天米缸見底，才發現要跳出去已無能為力，有一種陷阱叫作「安逸」，混下去很簡單，但混上去卻不容易。

原PO看完竟用數學邏輯公式打臉，以老鼠平均壽命1.5年、每日吃23公克的標準，老鼠一生進食量約為12.6公斤，在考量老鼠不會一出生就跑進去，這樣計算下來「有很大的機率，那個米缸足夠讓老鼠躺著吃一輩子，出去幹嘛？」

貼文引發網友討論，「一缸米吃完會變成一缸屎，還是跳得出去」、「踩著自己的屎出去不就....」、「不要跟理科生講道理，要講數據」、「少算了一個缺水的問題 老鼠大概爽一個禮拜就差不多去了」、「雞湯破解法」、「好想當米蟲」。

另也有網友指出，一般老鼠的跳躍力約是40至50公分，而受訓過或常跳的老鼠，甚至可以跳到一米至兩米，只能說關得住得餓不死、餓得死得關不住。

好ㄌ媽不要再傳雞湯給我了 - 更新 現在時間8/19 1655 前面我有答應直接存圖的就算了 但之後要轉的請利用Fb分享功能轉這篇原文 轉出Fb請附本文連結 留言也有一些討論有興趣可以看看 像是更精確的計算還有喝水的問題還有老鼠到底能不能跳出去之類的 謝謝大家 咩噗 由蒼崎 みやび發佈於 2020年8月18日 星期二

(中時新聞網)