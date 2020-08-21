長輩圖超勸世！女網友分享，媽媽傳了老鼠與米缸的故事，勸她要趁年輕打拚，不要貪圖安逸而不努力，但被她用超強數學邏輯反駁，若米缸足夠老鼠躺著吃一輩子，出去幹嘛？吸引6千多位網友討論，實在有點道理，最強雞湯破解法！
女網友在臉書分享，媽媽傳來一則「勸世長輩圖」，身處在滿滿都是米的米缸中，老鼠覺得很安逸，但當某天米缸見底，才發現要跳出去已無能為力，有一種陷阱叫作「安逸」，混下去很簡單，但混上去卻不容易。
原PO看完竟用數學邏輯公式打臉，以老鼠平均壽命1.5年、每日吃23公克的標準，老鼠一生進食量約為12.6公斤，在考量老鼠不會一出生就跑進去，這樣計算下來「有很大的機率，那個米缸足夠讓老鼠躺著吃一輩子，出去幹嘛？」
貼文引發網友討論，「一缸米吃完會變成一缸屎，還是跳得出去」、「踩著自己的屎出去不就....」、「不要跟理科生講道理，要講數據」、「少算了一個缺水的問題 老鼠大概爽一個禮拜就差不多去了」、「雞湯破解法」、「好想當米蟲」。
另也有網友指出，一般老鼠的跳躍力約是40至50公分，而受訓過或常跳的老鼠，甚至可以跳到一米至兩米，只能說關得住得餓不死、餓得死得關不住。
(中時新聞網)
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