台灣與索馬利蘭共和國建立官方關係，互設代表處，但總統蔡英文與外交部長吳釗燮卻刻意不使用中華民國國名，以「台灣」這個地理名詞取代，反仇恨政治動員公民團體發起人毛嘉慶與網紅直播主高鈞鈞、寒國人21日到台灣高檢署，告發蔡英文、吳釗燮及外交部發言人歐江安涉犯《刑法》外患罪。

毛嘉慶表示，依目前憲法，我國名為中華民國，非「台灣」或「中華民國台灣」，由中華民國並未與中華人民共和國沒有同存在任一邦交國，可證我國的一中原則至今事實存在。

毛嘉慶說，總統蔡英文與外交部長吳釗燮在與索馬利蘭共和國建立官方關係上，卻刻意不使用中華民國國名，以「台灣」這個地理名詞取代；外交部發言人歐江安甚至對外公開表示，「一中原則」為「可笑而荒謬」，顯示其完全拒絕接受「一中原則」。

毛嘉慶認為，蔡總統既然說，中華民國不是一個贅詞，因此更顯示出，直屬蔡總統的外交部是刻意以「台灣」瓜代「中華民國」，此事既經過取捨的層峰決定，總統與部長就必須負起傷害中華民國行為的責任。所以，這次開設駐索外館一事，更明顯觸犯《刑法》第114條外患罪。

告發人毛嘉慶表示，外交首重對等互惠，政府是否曾經提出建立邦交要求必須對國人明白交代，即便被拒絕也要說明始末。如果被拒，退而求其次是否要求以設立「中華民國駐索馬利蘭共和國代表處」為名，如果沒有提出此要求，是什麼原因？況且，如果對方不同意，我方以什麼理由同意對方用國名？種種違反國際慣例的外交行徑，都顯示背後因素並不單純，甚至有出賣國體之嫌，難道是為了對岸設大使館預留地位？這是現任總統沒有迴避空間的外患罪，也請高檢署發揮司法道德良知，給國人清楚交代。

直播主高鈞鈞直呼，請蔡總統告訴人民，我們的國家到底叫什麼名字？總統在這個問題總不能再打迷糊仗，語意不詳帶風向！高鈞鈞說，蔡英文貴為一國元首在國家高度的表述不容曖昧空間，必須精準正確。如果蔡英文真正要帶領中華民國走向世界，就要有正確合理的國家脈絡，而我們全國人民要的也不過就是憲法明定的國名「中華民國」。蔡總統，既然中華民國不是贅字而是重點，就不要只會講贅字而講不到真正的重點。

(中時 )