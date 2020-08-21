針對陸美軍機軍艦在台海、南海頻有動作，藍委陳玉珍推測在美國大選前夕，陸美將維持鬥而不破的局面；藍委李德維也認為，在美國總統大選結果揭曉前，陸美交鋒不會冷卻，而台灣不能成為陸美鬥爭下的棋子或小弟，台灣要有所警覺並冷靜面對，切勿輕率介入。

藍委陳玉珍說，近日來台海周邊海域升溫，推測在11月3日美國總統大選之前，陸美都會維持鬥而不破的局面，故意讓對方知道彼此的存在，維持形式上的軍事均衡，讓對方知道不要太超過，這是一種強烈的宣示。她認為，中共在美國大選之前，因不想影響選舉結果，應該會克制自己，不會露出真正表現，對台灣而言，仍非常緊張，要十分小心。

藍委李德維表示，陸美對抗在美國總統大選揭曉前大概不會冷卻，未來的兩個多月裡，台灣民眾、關心亞太地區安全的朋友，大家要警覺也要冷靜面對，不管是中國大陸或美國的動作，跟選舉與情勢發展有非常大的關聯，要仔細密切觀察，但切勿輕率地介入，或涉入相關糾紛，這才是台灣人現在應該走的道路。

至於國防部在臉書發布「好戰必亡，忘戰必危」影片，強調國軍從不挑釁，但也絕不示弱，李德維說，若出發點是欲提升人民對中華民國防衛的信心，給予肯定、無可厚非。但如今兩岸關係複雜，台灣不能成為陸美雙方鬥爭下，任何一邊的棋子或小弟，如此一來，才能兼顧安全與利益。

(中時 )