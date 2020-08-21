宇峻奧汀預計將於2020年秋季發行的《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，確認參加8/22~8/23於台北花博爭艷館舉辦的「開拓動漫祭FancyFrontier 36」(FF36)，現場打造未來感的科技氛圍佈景，邀請玩家一同體驗「潘朵拉」的時空世界，同時也可參與現場的周邊抽獎活動。此外，《潘朵拉的迴響》預計將於8/26中午12:00~9/1中午12:00，展開限額菁英前哨測試，同步釋出全新概念PV部分畫面、更多軍武潘朵拉介紹，讓指揮官們能更深入窺探「潘朵拉」世界中的時空環境與人物關係。

開拓動漫祭時間地點。（圖／宇峻奧汀提供）

「FF36」參展確認！

《潘朵拉的迴響》確定將於「開拓動漫祭FancyFrontier 36」(FF36)與指揮官們見面！現場展攤打造充滿未來感的科技氛圍佈景，邀請指揮官們一同體驗屬於「潘朵拉」逆轉時空的世界，「萊茵」、「維羅妮卡」與「艾莉塔」都將於現場和大家一同共襄盛舉。同時，現場也將舉辦趣味互動、抽獎活動，凡完成攤位指定之「極密任務」的指揮官，即可獲得精美周邊抽獎機會，每抽皆有獎，更有機會獲得市價6000「Brookstone貓耳耳機 萊茵特製款」！

●展出日期：2020/8/22（六）～ 2020/8/23（日）

●展出時間：10:30至16:30

●展出地點：台北市中山區玉門街一號(花博公園爭豔館)

●攤位編號：企業攤15號

現場展攤打造充滿未來感的科技氛圍佈景，現場更有抽獎活動以及多項獎品。（圖／宇峻奧汀提供）

現場展攤打造充滿未來感的科技氛圍佈景，現場更有抽獎活動以及多項獎品。（圖／宇峻奧汀提供）

現場展攤打造充滿未來感的科技氛圍佈景，現場更有抽獎活動以及多項獎品。（圖／宇峻奧汀提供）

現場展攤打造充滿未來感的科技氛圍佈景，現場更有抽獎活動以及多項獎品。（圖／宇峻奧汀提供）

現場展攤打造充滿未來感的科技氛圍佈景，現場更有抽獎活動以及多項獎品。（圖／宇峻奧汀提供）

現場展攤打造充滿未來感的科技氛圍佈景，現場更有抽獎活動以及多項獎品。（圖／宇峻奧汀提供）

現場展攤打造充滿未來感的科技氛圍佈景，現場更有抽獎活動以及多項獎品。（圖／宇峻奧汀提供）

現場展攤打造充滿未來感的科技氛圍佈景，現場更有抽獎活動以及多項獎品。（圖／宇峻奧汀提供）

現場展攤打造充滿未來感的科技氛圍佈景，現場更有抽獎活動以及多項獎品。（圖／宇峻奧汀提供）

《潘朵拉的迴響》封測上線在即 概念PV部分搶先揭露

《潘朵拉的迴響》即將展開限量 3000名額的菁英前哨測試，測試時間預計8/26中午12:00~9/1中午12:00，讓玩家搶先體驗由軍武少女、沙盤彈幕戰鬥交織而成的潘朵拉世界！同時，全新的世界觀概念PV、遊戲主題曲將與封測同期釋出，其中將可一窺更多「潘朵拉」世界的時空環境、人物關係之線索，敬請期待。

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》世界觀前導

奮勇作戰的時序安全部TLSC。（圖／宇峻奧汀提供）

來自地球聯防軍的軍武潘朵拉。（圖／宇峻奧汀提供）

極端時空犯罪組織「斯芬克斯」（圖／宇峻奧汀提供）

萊茵與TLSC的潘朵拉們，能否成功阻止斯芬克斯的野望（圖／宇峻奧汀提供）

更多「潘朵拉」極密資料搶先看

在《潘朵拉的迴響》的世界中，玩家們將扮演指揮官，做為TLSC的戰術指揮核心，與形形色色的潘朵拉少女相遇，聯手對抗企圖「進化」人類的極端組織「斯芬克斯」。

李-恩菲爾德

熱愛旅遊的李，精通多國語言，喜愛各國的民族服飾。性格如同身材般火辣的行動派，想到什麼就會立刻著手執行。

李-恩菲爾德。（圖／宇峻奧汀提供）

卡那封

熱愛研究魔術戲法，他的表演以假亂真，如同擁有魔力一般。每次有活動舉辦時，大家最期待的就是卡那封表演魔術的環節。

卡那封。（圖／宇峻奧汀提供）

UC2磅砲

雖然對任何事都抱持著玩樂的心態，但非常聰明，在學級中的成績非常優異。擁有極強的自信心，認為自己是不會被任何人超越的。

UC2磅砲。（圖／宇峻奧汀提供）

T54

似乎有著雙重人格，其中一個個性非常正義凜然，其中一個則是愛搗蛋又健忘。

T54。（圖／宇峻奧汀提供）

象式

講話略為毒蛇，總認為自己的身材太過豐腴而缺乏自信，努力的想戒掉吃零食的習慣，卻總是抵擋不了誘惑。

象式。（圖／宇峻奧汀提供）

獅式

看起來是善解人意的大姐姐，其實是個控制欲強烈、腹黑的權力家。曾經與鼠式發生過衝突，卻敗下陣來，迄今都還在尋找能夠擊敗鼠式的方法。

獅式。（圖／宇峻奧汀提供）

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》目前預計將於2020年秋季與玩家們見面，封測上線在即，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、遊戲內容與其他相關資訊。敬請關注官方網站與粉絲團。

(科技)