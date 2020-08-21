新冠肺炎疫情致使邊境管制，帶動今年國旅暑期旺季需求更夯，六福（2705）旅遊集團2020年7月營收表現已明顯受惠，包括六福村、六福莊營運狀況持續暢旺，六福村暑期入園人次估達60萬人，配合六福萬怡營運維持穩定，法人看好8月營收可望持穩高檔。

六福受惠受惠國旅需求爆發、暑期旺季及振興補助效益助攻，2020年7月自結合併營收達2.37億元，月增近1.02倍、年增7.57％，登上1年半高點。累計1～7月合併營收7.82億元，雖年減35.49％，但衰退幅度已較上半年45.09％顯著收斂。

其中，六福村主題遊樂園推出「冰霧派對」備獲好評，受惠暑期國旅需求夯，以及交通部觀光局推出19歲以下無限次免費入園的「致青春」安心旅遊補助專案助攻，7月吸引超過30萬人次入園，創下單月歷史新高紀錄。

展望後市，在國旅需求熱潮續燒下，六福村8月迄今入園人次表現持續暢旺，園方看好若天公持續做美，本月表現可望持穩高檔，整體暑期可望吸引60萬人次入園，對集團營運持續挹注成長動能。

而關西六福莊同步受惠國旅需求商機、親子客群湧現，7月平均住房率達7成、假日幾乎滿房，8月迄今亦延續此熱潮。至於台北六福萬怡狀況持穩，餐飲業務動能顯著回升，住房業務則維持假日平均住房率5成、平日約近2成狀態，狀況未再惡化。

此外，5月底熄燈的「起家厝」六福客棧，自6月29日起轉型作為防疫旅館，目前基於房況狀況提供200間客房，由於暑期返國人潮持續大量湧現，目前六福客棧至8月底均無空房，持續挹注集團營運動能，法人看好六福8月營收可望持穩高檔。

(時報資訊)