新光三越百貨今天（21日）發布重大訊息公告，董事長吳東興於昨日安詳辭世，享受81歲。吳東興不僅是「百貨教父」，還是個攝影高手，野柳、海景、山景等都成了他的展出作品，野柳知名「女王頭」都是因他爆紅。

工商時報報導，吳東興在參加「2018新光三越國際攝影聯展」中表示，在大學生時期，偶然發現東北角小漁村野柳，他不惜突破軍備管制防線，於暑假期間來回數十趟紀錄野柳的自然原始風貌，並在1962年和好友黃則修於台北美而廉畫廊舉辦「被遺忘樂園攝影展」，他親為「女王頭」命名，自此揚名，並讓野柳一夜之間成為人潮湧入的觀光景點，至今更是國際觀光客來台必訪景點之一。

熱愛攝影的吳東興更是相機不離身，他從大學時代就開始熱愛拍照，累積了逾50年的攝影資歷，自1961年以作品「森林旋舞曲」與「春霧」榮獲國內外多項攝影大獎，開啟他對攝影的創作旅程。

吳東興是新光集團創辦人吳火獅之兄吳金龍的長子；新光三越表示，他對於事業專注，50年如一日的勤謹不懈；對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜，對於董事長突傳辭世的消息，是「萬般不捨，無限追思」。

(中時新聞網)