台南市一名男子今天在臉書《翻轉大台南交通違規》po文，控訴警方「濫權執法」，稱18日騎友人機車行經永康區正強街遭員警攔查，警方指其機車車頭胎壓偵測器、煞車拉桿涉及違法改裝，依法開單，車主說明這是可變更項目改裝，質疑警察濫權，永康警分局澄清，強調員警依「道路交通管理處罰條例告發」，依法執行。

永康警分局今天中午出面回應還原這起事件並表示，車輛改裝是否已達違規程度，需要監理單位認定，但員警有權將改裝有違規之嫌車輛送交監理單位認定，過程遭網友在臉書社團PO文指控濫權，一旦確認員警無濫權之實，支持員警提告。

該則PO文內容稱，警員要求騎乘機車的友人靠邊停車，表明車頭上「胎壓偵測器」違法改裝，「擅自增減車身設備」違反道路交通管理處罰條例，但車主稱朋友直接將車頭上的「胎壓偵測器」拔起，警察轉而指煞車拉桿違規。

這篇貼文引起許多網友討論，有網友質疑，合法改裝的拉桿，員警硬要開單，是「侵害人民權利」，控訴員警「濫權執法」。永康警分局表示，員警當下依機車車輛改裝事實，依《道路交通管理處罰條例》攔查，因駕駛人不服，通知車主到場提出質疑，員警也有告知其可依程序進行申訴，全程依法執行，絕無濫權問題。

永康警分局表示，車輛涉及改裝等情形屬公路監理機關業管，後續將函詢主管機關查明，若確非屬改裝情事，會主動撤銷該舉發通知單，維護當事人權益。

(中時 )