朝野立委已表達共識，將在立院推動廢除考試院、監察院的修憲工程。對此，立法院長游錫堃今表示，他會在新會期開議後的第一次朝野協商，就讓大家討論何時成立修憲委員會；儘管過往開議日都在9月下旬，但這次希望能提前到9月中，盡早處理相關議案。

民進黨政策會與立院黨團在昨天舉行「考試院功能檢討與定位」公聽會，與會的國民黨團總召林為洲態度與民進黨一致，均表示贊成修憲廢除考試院，希望游錫堃能盡速召開修憲委員會處理。

面對國民黨主張討論修憲議題，游錫堃今天給了國民黨正面回應。他說，過去立院下半年的會期開議日通常落在9月下旬，但他希望今年能提前到9月中旬開議，但「就是希望能早一點」，但確定時間仍需透過朝野協商決定。

游錫堃進一步表示，目前朝野各政黨對於修憲案公民複決的時間點，都有共識要選在2022年的九合一選舉，雖然距離現在還有很充裕的時間，但還是希望能盡早啟動修憲工程，這樣才有更多時間辦理研討會、公聽會，讓修憲的討論能更加周延。

因此，游錫堃說，他已準備在立院下會期開議後的第一次朝野協商，就讓朝野決定何時要成立修憲委員會，希望能以比較快的方式來處理。

此外，對於原先規劃透過臨時會處理的2100億紓困3.0預算，因臨時會臨時取消，如今確定得往後延至正式會期才能處理，因此傳出立院開議日有可能提前到9月11日開議。對此，游錫堃說，這部分還是得透過朝野協商才能決定。

(中時 )