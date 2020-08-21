擺脫腥聞／甩開不倫戀重返演藝圈 謝忻自爆有「曖昧對象」

謝忻去年被拍到在路邊激吻已婚「浩角翔起」成員阿翔，被貼上小三標籤的謝忻近來積極復工，更自曝感情方面仍桃花滿滿，出現了8位追求者，今(21日)她出席保養站台活動，透露最愛精油保養，媒體好奇身邊是否已經出現幫忙按壓保養的對象？謝忻笑說「希望有」，但目前為止還沒出現這個人，否認有新男友。

謝忻今年6月受訪，喜歡戶外活動的她，分享在參加爬山活動時遇到年紀比較大的男生，目前大概有8個人對她有好感，她對擇偶條件年齡沒有嚴格限制，大5歲、10歲都可，只是去年在感情上跌了一跤，謝忻坦言以後會比較謹慎，自嘲「要檢查對方身分證」，間接暗指不願再當第三者。

今謝忻出席保養活動，她指現在年齡漸長，開始喜歡在保養品中添加精油，稍早才下手買了一瓶玫瑰精油，認為這樣有加乘的效果，媒體問用精油是否需要別人幫忙推壓？謝忻沒好氣地說：「可以自己推壓也可以被別人推壓，都可以啊！」並承認現在身邊還沒有可以幫忙的人，都靠筋膜槍放鬆，撇有新戀情。

(中時新聞網)