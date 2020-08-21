今年颱風有個特色，幾乎都「群聚」在菲律賓東方海域，一旦生成，離台灣特別近，也讓預報空間受到壓縮。最新低壓在菲東發展，不僅有機會長成強烈颱風，甚至有機會發布警報，最大關鍵有二：強度提早增強、路徑明顯西偏。

根據各國模式模擬，此熱帶系統（90W）最接近台灣東部海域的時間落在22日，氣象局認為，若它強度維持「低壓以上，颱風未滿」，加上路徑逐漸偏北北東，也就是離台灣愈來愈遠，自然沒有發布警報必要。

萬一其強度增強達颱風門檻，路徑又明顯偏西，由於就在附近，發布海上警報機率大增；要是更靠近台灣，連陸上警報都有可能。至於外界預期它將成為強颱，「的確不排除，但當它變成強颱時，可能已經離台灣很遠了」。

天氣風險總監賈新興指出，以路徑來看，90W周六發展為熱帶性低氣壓，周日增強為颱風，接著來到琉球群島，再往南韓前進。直接侵襲台灣機率低，不過外圍雲系和後續引進的西南風，都會帶來降雨，必須留意天氣動態。

(中時新聞網)