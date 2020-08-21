清水警分局舉行聯合清水、沙鹿、梧棲三行政區域社區治安會議。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局21日舉行聯合清水、沙鹿、梧棲三行政區域社區治安會議，警察局長楊源明蒞臨會場外，會議由分局長張啓祥主持，並帶領各主管列席說明轄區治安、交通、為民服務、防酒駕等警政工作實施概況，同時接受民眾提問。宣導影片「交通安全報馬仔」由男警戲偶擔綱演出，別出心裁吸成為全場焦點。

社區治安會議21日上午在沙鹿區公所5樓禮堂擴大舉辦，包括立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、議長張清照、副議長顏莉敏、議員楊典忠、王立任、陳廷秀等均親自或委由服務處秘書助理到場參與，另區長、里長、鄰長、志工、義警、民防、守望相助隊隊長及企業、里民等共約260餘人也共襄盛舉。

張啓祥帶領各組、室、中心、隊主管及各分駐(派出)所所長列席說明轄區治安、交通、為民服務、防酒駕、反詐騙、反毒、防竊、防家暴等警政工作實施概況並接受民眾提問，期盼多多肯定並鼓勵清水警分局同仁的工作成效。

清水警分局別出心裁，於會前播放三段宣導影片，首段由首度登場的掌中戲男警木偶以「交通安全報馬仔」方式製作交通安全宣導影片，以錯誤示範及正確示範，提醒長者及用路人正確的安全駕駛及用路安全等觀念。

另一段以「掌中戲小清清-清水分局菜鳥小女警」的形象，來自製預防犯罪宣導影片，開頭以「警察好忙」幽默闡述員警包山包海的工作內容，也於影片中提醒青少年朋友要多多注意「暑假打工安全、三倍券詐騙及網路使用安全等」避免受騙。最後一段影片，說明臺中市警察局「安居緝毒、打詐、肅槍、掃黑」等專案榮獲六都第一績優單位，更是警界唯一獲得行政院政府服務獎的單位等等。

三段影片一播放即吸引在場人的目光，有里民當場表示宣導影片對民眾比較有印象，希望分局藉由多元宣導影片方式，增加民眾及青少年吸睛效果，以達到宣導效果。

張啓祥表示，大台中治安自2011年合併後，呈現發生數減少，破獲率上升，治安穩定趨勢，各類案件都是六都第一，顯示治安防治策略及工作奏效，另外，在治安表現六都第一部分，有4個數字為4766，4就是安居專案4連霸，7就是打詐工作7連霸，6就是檢肅槍枝6屆冠軍，6就是掃蕩黑幫工作，2019年六都第一。此外，警政署治安滿意都，其中一項「居住社區」部分，本市滿意度95.3％為六都最佳，都是警民合作努力與經營結果。

楊源明在會中表示，警察局各單位透過轄區里、鄰長、守望相助隊、社區(大樓)管委會成員、學校及家長、保全業等團體，在建立彼此信任關係下，鼓勵發掘犯罪線索，任何治安資都可提供，強化全民參與網絡，協助警方執行打擊犯罪。

楊源明指出，除「安居緝毒、打詐、肅槍、掃黑」等專案均榮獲六都第一績優單位外，108年下半年警政署民調「民眾對居住社區治安滿意度」項目台中市為全國第一，顯示台中治安平穩已獲得民眾的肯定，這都是警民合作打擊犯罪明顯的治安成果，正所謂「警力有限，民力無窮」。

(中時 )