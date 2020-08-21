台鐵局21日表示，在鐵路行車安全六年計畫下將斥資32.13億，更新「EMU500型電聯車電機系統」，涵蓋主變壓器、牽引動力系統、輔助供電系統等項目，共252輛列車，並由士林電機廠與日本三菱電機技術合作，2023年完工，屆時可望降低列車故障率及提升妥善率。

台鐵局副局長馮輝昇說，除可提升軌道國產化，更透過士林電機廠擔任系統整合角色，讓國內業者透過設計、製造、組裝及測試等過程，實質跨足軌道列車動力系統，提升國內軌道產業技術整合升級。

交通部林佳龍部長今（21）日前往台中視察台鐵EMU500型通勤電聯車電機系統更新進度，林佳龍表示，這是交通部「鐵路行車安全改善六年計畫」項目內其中一案，也是台鐵首次進行電聯車動力系統改善計畫，完工後不僅可大幅提昇列車性能及安全性，透過國內外廠商的技術合作，更讓國內業者實質跨足電聯車核心動力系統，是國內軌道產業技術發展的一大里程碑，也是去年交通部成立交通科技產業會報，台鐵局在推動鐵道科技產業發展的一項重要成果。

台鐵局表示，繼60輛車廂設施優化、親子車廂及車廂無階化等改造案後，在鐵路行車安全六年提升計畫項下斥資32.13億元，辦理「EMU500型電聯車電機系統更新案」，將進行包括主變壓器、牽引動力系統、輔助供電系統及85芯跳線總成等系統更新，預計更新63編組(252輛)，由國內廠商士林電機廠與日本三菱電機技術合作，預計在2023年5月完工。

(工商 )