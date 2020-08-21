警方2018年曾一舉破獲東豐路與林森路口的色情護膚業者，逮獲29名按摩小姐。（本報資料照）

自八大行業從良的王姓女子，近期多次檢舉北區色情行業猖獗，多年來屢被警查緝仍換招牌繼續營業，影射業者賄絡警察當「內鬼」，警方表示，女子檢舉的兩家業者，一家5年來陸續查獲5次，另一家前年查獲1次，正通知王女到案說明。

王姓女子近日多次向警方檢舉，自稱曾在北區林森路與東豐路口的美麗華（舊名，現名露露）護膚店與另一家西門路上的夢17護膚店當過小姐，熟知兩家業者都是在市區經營20、30年的色情半套店。

最近王女直接到黃偉哲臉書上留言檢舉，她質疑兩家業者都被警方抄過，卻屢抄不倒，持續營業，懷疑背後是業者賄絡警方，並公開向黃偉哲稱，認識警局內的內鬼（線民）。

王女說的信誓旦旦，警方表示，警方近5年針對露露按摩店已查緝多次，其中5次查獲色情勾當，依照妨害風化罪移送負責人，業者也多次更換招牌。另外夢17業者在前年也查獲1次，兩家店都是警方平常經常性臨檢對象，今年因新冠肺炎疫情問題，尚未查獲。

警方表示，已安排臨檢勤務查緝色情行業，其餘內鬼指控，也需要王女出面進一步說明案情，警方希望查明事實，了解王女的動機。

台南市經發局表示，王女所稱兩家業者的營業登記，露露業者登記為按摩業、美容美髮服務業，夢17業者登記為化妝品零售業與按摩業，都非八大列管項目。因商業登記目前採登記制，不需實地勘查，主管機管不會知道實際營業項目，經發局將會派員前往稽查。

(中時 )