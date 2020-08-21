演出BL劇《圈套》暴紅的男星卞慶華，昨爆出不雅影片外流，網友辦案對照男主與他身上胎記一致，他也坦言為畫面男主，事發當時才大學生。他今（21日）與謝忻出席店商品牌活動「LOOKin I BUY」，談到事發過程，他支支吾吾表示是當初使用網路過程不小心，直指對方是詐騙，問及對方詐騙緣由及性別，卞慶華望向經紀人求助，最後由謝忻跳出來救援，「那只是血氣方剛年輕人不懂事，亂聊天」。

謝忻今擔任活動主持，也是他的救火隊，頻頻幫卞慶華答腔不雅照回應，謝忻表示沒看過影片，但有看到照片，一臉羞澀，誇他身材不錯。她以「過去新聞事件人」角度安慰他，「姊姊在你別怕」。卞慶華歷經此事件，心中已留下陰影，家人反應平平，反而遭經紀人念，表示此事已向警方備案。

卞慶華日前被拍到溫馨接送緋聞女友，今被問及有無穩定交往對象，他語帶保留，僅說「偽單身」，留給人無限想像。事件發生後，他收到各方朋友慰問，心裏也感到安慰，經紀人也說這事件唯一的好處，「出版社打來說寫真集銷量上升」，另類因禍得福。

(中時 )