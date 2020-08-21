日本26歲女星奧山和紗（奧山かずさ），以甜美外表、出眾的氣質在特攝片獲得注意，後來推出寫真級以勻稱的好身材登上銷售排行榜前幾名，更被日本媒體封為「日本第一美身體」。近年一推出兩部作品的她，即將推出全新電視劇，先前推出的半裸寫真集也將重版推出，令粉絲十分期待。

奧山和紗在學生時期曾是啦啦隊成員，大學時期便開始擔任模特兒，2016年因在日本奧斯卡事務所舉辦的選拔賽中獲得亞軍，而開始朝向演藝圈發展。在第一部作品《快盜戰隊魯邦連者VS警察戰隊巡邏連者》中飾演巡邏連3號便打響知名度，陸續為多本雜誌拍攝泳裝寫真，自己也推出兩本寫真集創下驚人銷售，成為新一代全方位性感女神。

在 Instagram 查看這則貼文 𝕂𝔸ℤ𝕌𝕊𝔸 𝕆𝕂𝕌𝕐𝔸𝕄𝔸（@kazusa_okuyama_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 25 日 下午 6:45 張貼

今年因拍攝日劇《刑警與檢察官》及《世代戰爭》人氣不斷攀升的她，9月份還將與田中圭、山田涼介一同演出《危險二人組》。另外，7月份才推出的第2本「半裸寫真集」《AIKAGI》，也在上市前因預購太過踴躍宣布重版再發行，可見她強大的魅力不容小覷。

(中時新聞網)