主演BL劇《HIStory-圈套》走紅的男星卞慶華，昨天傳出他全裸DIY影片在網路瘋傳，引發網友議論，經紀人也坦承卞慶華就是影片中的男主角，今天他出席活動時則親自說明事件始末。

近日網路流傳一名男子全裸DIY影片，由於五官與卞慶華相當神似，加上右下腹也有褐色胎記，因此指出卞慶華就是影片主角，對此他今天受訪時坦承是大學年少輕狂時拍的，當下因為對網路使用不慎才發生此事，目前已交由公司法務跟警察處理，由於屬刑事案件，許多細節不方便對外透露，但也再三呼籲所有人使用網路都要小心謹慎，別跟他做出一樣的傻事，至於被問及對方身分，他則是數度遲疑但仍未透露。

卞慶華DIY影片網路瘋傳，今出席活動還原始末。

卞慶華出道至今參與《王牌教師 麻辣出擊》、《玩命貼圖》等多部電影演出，去年主演BL劇《HIStory-圈套》走紅，今年趁勝追擊發行《初心》電子寫真集，不過如今爆出醜聞，恐怕多少對形象及事業造成影響。

(中時新聞網)