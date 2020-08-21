台中市一名朱姓婦人日前至台中轉運站，欲騎乘機車返家時，遍尋不著而報警，便向警方表示她機車遭竊。員警接獲報案後，抵達婦人停放機車所在地，沒想到就在警察都還沒下警車的狀態下，便發現婦人「失竊」的機車，可說是史上最快破案的失竊案。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所員警，於本月15日下午，接獲民眾報案表示，於機車於台中轉運站失竊，員警將失竊的機車型號、車牌、顏色等仔細確認後，抵達失竊現場，另一方面也請局內其他警察同仁協助查詢，是否有被誤吊的可能性。

就在警察抵達現場，連人都還未下車的狀況，便撇見路邊有一輛車牌、型號、顏色等，都與報案婦人「失竊」的機車相符，員警下車後，便與朱姓婦人偕同前往確認，經婦人查看之下，果然是自己遺失的機車，本案也就因此順利破案了。

由於找到的機車停放位置，就與婦人所站的地點不到20公尺，朱女不好意思地表示，早上太匆忙，帶著孩子搭車，趕時間的狀態下，就近停車，下午欲返家時，卻在平時停放機車地點找了許久，加上又帶著孩子，讓她愈來愈焦急下，才報警尋求警方協助，沒想到這麼快就「破案」了。

警方指示，滿多民眾會忘卻自己交通工具停放的位子，停放在自己不熟悉的路段或是地點，建議民眾停放好後，可以將附近明顯的建築物或是地標拍下，幫助自己找尋之外，也可以減少類似朱姓婦人的狀況發生。

(中時新聞網)