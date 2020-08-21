交通部長林佳龍21日在臉書表示，先前他曾有承諾將請交通部所屬機關共同研議減少交通事故的方案，經過一個月的研商，將朝七個方向前進，包含投入8億元改善路口以提升行人安全，也將建立不適任駕駛退場機制，將邀集運輸業及職業駕駛人公（工）會研商草案妥適性，後續就會報行政院核定轉立法院審議。

首先是路口檢討改善，林佳龍說，交通部去年已與六都合作試辦路口行人安全提升計畫，針對行人易發生事故路口優先辦理改善，已完成 192處。未來4年，交通部(公路系統)將與內政部營建署(市區道路系統)合作，透過生活圈計畫、前瞻提升道路品質計畫，協助縣市政府繼續辦理路口改善，預計4年投入8.04億元，以每年改善670個路口為目標，4年改善2680處路口，提升行人安全。

第二是公路路線設計規範的檢討修正，林佳龍指出，透過道路斷面設計，讓駕駛人透過路型的改良自動減速，尤其經過人口密集的社區，更應將車速趨緩，提供更多的人行空間。接下來，公路設計規範將與營建署頒布的市區道路規範整合並漸趨一致，仿效「車道瘦身」運動，透過道路斷面設計的調整，讓車速得以控制，更讓多餘的空間，留給行人及弱勢運具。

第三是道路工程人行空間改善，林佳龍說，過去國內的道路設計多以車為主，車道的數量與寬度畫飽畫滿，剩下的空間才給行人。未來要把行人、腳踏車及高齡輔具如代步車所需要的空間預留，汽車車道寬度配合速限的需求，劃設足夠的寬度就好。

另透過工程手段，未來公路總局及補助地方政府道路改善經費時，不管是新設道路、拓寬道路或既有道路品質改善，都將要求各道路主管機關應一併進行易肇事路口（路廊）及人行空間檢討改善，這將透過生活圈計畫、前瞻提升道路品質計畫經費的補助機制，與縣市政府共同合作，減少路口事故並落實人本交通理念。

第四是路口停讓行人的加強執法，林佳龍表示，交通部已正式拜會內政部，將加強宣導並取締違反路口停讓行人的駕駛，塑造國人及觀光客可以在台灣安全旅行的交通環境。

第五是要研擬把「路口未停讓行人罰則」提高，林佳龍說，由於汽機車未停讓行人優先行，經常導致嚴重交通事故，因此交通部已研議提案修法，內容包含：提高未停讓行人罰鍰、提高記點、增訂造成死傷者必須吊扣、吊銷駕駛執照。另將提案修法，擴大適用範圍，只要不是禁止行人通行的岔路口，都應停讓行人優先通過。

第六則是不適任駕駛退場機制，林佳龍指出，交通部已邀集學者專家討論並獲得初步共識，規劃朝以下方向修改，包含：延長記點累計期間、加重記點處罰；相關內容將邀集相關運輸業及職業駕駛人公(工)會研商草案妥適性，再報行政院核定轉立法院審議。

第七則是高齡者交通事故防制。林佳龍表示，10位行人死亡中，有7位是老人。台灣已進入高齡社會，長輩的用路安全提升刻不容緩。除了深入社區強化交安宣導，也將鼓勵縣市政府營造高齡友善環境，例如透過經費補助增設人行道及庇護島、普設行人號誌燈與減少行人穿越道長度、落實高齡駕照管理等，保障長者用路安全。

(工商 )