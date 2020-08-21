朱立倫在大膽島「三民主義統一中國」心戰牆留影。（朱立倫辦公室提供）

朱立倫一身輕鬆穿著，走在大膽島南山路上橋頭。（朱立倫辦公室提供）

登島的台灣遊客開心與朱立倫合影之一。（朱立倫辦公室提供）

登島的台灣遊客開心與朱立倫合影之二。（朱立倫辦公室提供）

在金門823炮戰62周年的前夕，前國民黨主席朱立倫今（21）日來到金門，跨海前進有「離島中的離島」、「前線中的前線」之稱的大膽島，強調要效法當年戰士浴血「永遠奮戰到底」精神，被解讀為有挺身再起的涵意，讓這趟外島之旅受到相當矚目。

遠離台灣擾攘政壇的朱立倫，今天一身長袖襯衫外加牛仔褲、球鞋，出現在距離金門本島1萬2000公尺、距離廈門4400公尺，面積僅0.79平方公里的大膽島，顯得輕鬆愉快。

第1次登島的朱立倫，行前有下過一番工夫，可以準確指出鄰近的二、三、四、五膽島的分布位置，也專程在島上「三民主義統一中國」的巨型心戰牆留影。

朱立倫還在經國先生塑像前，意有所指的說道，在大膽戰役70周年紀念日後和823炮戰62周年紀念日前來到金門，心裡非常感動，緬懷當年戰士以寡擊眾英勇守土，正如經國先生題字勒石「島孤人不孤」，就是中華民國的精神：「永遠奮戰到底!」

朱立倫選在823炮戰前夕，搶先蔡英文總統來到金門，在大膽島上隔海瞭望對岸大陸，一席自我惕厲的講話，被解讀為頗有放眼未來、承擔重任的涵義。

島上遊客看到朱立倫十分興奮，爭先與他合影，「再一張!」喊個不停，大家開心表示這趟金門行太值得，「真的很有緣!」還趕緊傳回台灣給家人看。

朱立倫下午從小金門回到金門本島，將登上第一高峰太武山，這也是去年馬英九總統在823炮戰紀念日，走訪金門戰地的主要行程之一。

(中時 )