中央氣象局今早針對東南部、恆春半島發布大雨特報，午後熱對流旺盛發展，降雨範圍擴大，氣象局針對苗栗以南至屏東、南投、台東發布大雨特報，局部地區有大雨發生機率，呼籲民眾注意雷擊、強陣風、溪水暴漲。

氣象局指出，今（21日）各地多雲到晴，西半部高溫炎熱，恆春半島、基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨。

明（22日）受低氣壓或熱帶性低氣壓外圍環流影響，東半部及南部有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區也有局部短暫陣雨，其他地區和澎湖、金門、馬祖多雲到晴。

今天下午開始，北部地區，以及明天的恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）、東部沿海空曠地區有較強陣風。

另氣象局針對台南、高雄發布大雷雨訊息，旺盛對流常伴隨打雷、閃電、劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚至冰雹，排水不良區域易有積水，強大雨勢威脅戶外活動，能見度欠佳影響行車安全，山區也要注意坍方、落石、土石流。

(中時新聞網)