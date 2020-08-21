眼看七夕情人節就快來了，許多單身貴族都希望能早點尋覓到伴侶，《中時新聞網》整理了3位女星拜月老廟的經驗，每個都靈驗到令人想馬上衝一波，尤其佩佩更是第一次拜就遇到未來的老公！

1.小甜甜

小甜甜（張可昀）單身6年，直到今年初才傳出熱戀圈外男友的喜訊，她在節目《命運好好玩》透露因女性友人到日月潭的月老廟求姻緣，沒多久接到一通打錯的電話，因而串起緣份進一步交往，現在已結婚了，讓小甜甜慕名前往，雖然第一次拜只擲到陰杯，但隔了一年多再來訪，終於成功牽線，現在和小5歲以上的男友熱戀中。

2.雙胞胎佩佩

佩佩（蔡佩伶）2013年和圈外男友結婚，兩人育有一名寶貝女兒，她自曝這段緣分是月老賜與的，大學時和一群朋友去台中玩，「經過了一個月老廟，真的是隨機進去的，然後就拜了一下，但我沒有想到那個月老廟求來的姻緣，就是我這輩子的正緣！」佩佩和當時還是男友的老公交往13年，中間一度分手，後來再去拜同一間月老廟，得到老公就是正緣的答案，因緣際會又恢復聯繫，兩人繞了一圈終於修成正果。

3.海芬

海芬在節目《女人我最大》透露身邊有個女助理，年紀輕輕就離婚，後來去了台南鹿耳門天后宮求姻緣，「拜完當天晚上，攝影師跟她求婚！」現在已經是兩寶媽，如此神速的效率不只讓現場來賓驚訝連連，海芬也忍不住笑罵：「真的有夠不爽，她小我幾百歲妳知道嗎！馬上！」

(中時新聞網)