下載破億的末世生存手遊《明日之後》（iOS / Android）今日宣佈將與 Capcom 公司旗下生存恐怖系列遊戲作品《Resident Evil》（台譯：惡靈古堡）於8月27日展開大型遊戲合作，並於即日起展開事前登錄活動。

本次合作將推出「浣熊市警察局」秘密任務，更有《Resident Evil》四大經典BOSS輪番登場、限定登錄獎勵免費放送，給予玩家末日世界中從內容到福利的全面升級。

【合作彩蛋頻現，末日世界遭「入侵」】

「保護傘公司」勢力的魔爪已經伸向了明日之後！本次合作以《Resident Evil》中的製藥公司「保護傘公司」入侵明日之後末日世界為起點，將其中的標誌性元素生動地在末日世界中再現。

本次合作將推出「浣熊市警察局」專屬任務，任務中倖存者們將挑戰4位經典BOSS，體驗《Resident Evil》主角們通力合作、攻克強敵的心路歷程。期間更有限定道具和經典角色的時裝上線。

眾多經典遊戲謎團等待倖存者們探索（圖／龍邑提供）

除了推出合作限定任務及時裝，還有更多謎團線索等待倖存者們前往探尋！快樂101沿路上的神秘腳印、保護傘公司的巨大LOGO、浣熊市的經典路標……這些神秘的信號，為快樂101和營地的氛圍蒙上了一層陰影，暗示著危機即將到來。

【事前登錄率先開放，合作限定道具登錄即送】

即日起至8月26 日，《明日之後》將推出合作限定事前登錄活動，驚喜不容錯過！不僅如此，Facebook官方粉絲團也為玩家準備了非常豐厚的獎勵活動，趕快追蹤官方粉絲團持續關注合作消息！

凡登入遊戲，即可領取《Resident Evil》活動限定獎勵。（圖／龍邑提供）

合作開放後凡登入遊戲，即可領取《Resident Evil》活動限定獎勵：

- 人氣角色艾達·王（Ada Wong）手辦莊園擺件

- 合作限定相框

- 物資補給禮包（專用鎬斧*1、心臟起搏器*1、漿果*10、繃帶*3）

登錄遊戲滿 7 日，還有炫酷的合作限定背包贈送！

保護傘公司勢力的魔爪已經伸向了末日世界，倖存者需要團結一致，共同應對新危機。8月 27 日，惡靈降臨，驚局求生！掃除邪惡，與恐懼抗爭到底！

「浣熊市警察局」專屬任務，立即挑戰4位經典BOSS。（圖／龍邑提供）

事前登錄活動及合作消息，請關注

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