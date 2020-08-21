嘉義市世賢國小學生跳戰舞為本次賽事加油。（張毓翎攝）

市長黃敏惠熱情地跟博愛國小、民族國小、垂楊國小、世賢國小、興嘉國小的小選手打招呼。（張毓翎攝）

市長黃敏惠（右）表示，每年8月21日為「嘉義市棒球日」，今年在九華山地藏庵挹注下，讓基層選手紮根工作更落實。

嘉義市政府與九華山地藏庵、泰山棒球學院合作，針對10歲以下的學童，於9月12日舉辦首屆嘉義九華山地藏庵迷你棒球錦標賽；今日適逢821嘉義市棒球日，市府特別打造巨型充氣球場行銷這次活動，市長黃敏惠、九華山地藏庵董事長黃俊森及味全龍職棒教練張泰山等人，與博愛國小等5所學校的小選手齊聚一堂，為球賽揭開序幕。

今日上午天氣炎熱，市府宣傳記者會選在世賢國小操場，除以巨型充氣球場呈現賽事現場，還復刻日據時期嘉農與嘉中的計分板，讓小選手們身臨其境，感受棒球迷人的風采。黃敏惠表示，重溫1931年8月21日嘉農Kano棒球隊威震甲子園的感動，每年8月21日為「嘉義市棒球日」，今年在九華山地藏庵挹注下，讓基層選手紮根工作更落實。

九華山地藏庵近年舉辦圍棋比賽、親子寫生比賽、寶寶爬行比賽及多場藝文展演，推動文化、教育及運動。黃俊森說，看到今天這麼盛大的場面，不禁令他感慨，60幾年前在國小時沒有這種機會讓他培養打棒球的興趣，直到大學，當時紅葉少棒隊、金龍少棒隊擊敗國外好手，全台刮起一股棒球熱潮，那段時間經常跟好友熬夜收看轉播，享受美好的棒球時光。

賽事當天，地藏庵還加碼舉辦「棒球教室」活動，安排跑壘、守備、接傳球、打擊等教學課程。代表泰山棒球學院的張泰山，也帶著從嘉義高中畢業、今年選秀加入味全龍職棒的投手劉崇聖，回到嘉義市邀請民眾踴躍參與；劉崇聖致詞時勉勵現場小選手說，期待他們藉這機會提升對棒球的熱愛，但過程中不能荒廢課業，否則會像他高中讀4年才順利畢業。

(中時 )