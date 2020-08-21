彰化縣衛生局長葉彥伯因篩檢出無症狀感染者，遭中央流行疫情指揮官陳時中下令政風調查外，連彰化縣民進黨部都要求葉停職接受調查。同黨女議員對此大感意外，直言葉彥伯很努力防疫，怎會被要求接受調查，那這樣為什麼涉桃色風波的怎不查？該女議員所指的可能是暗指前彰化市長、現任民進黨彰化縣黨部主委邱建富涉電愛D奶一事。而網友也怒轟民進黨這樣做是為了2022選戰嗎？

因為主動採檢意外發現無症狀確診新冠肺炎個案，彰化縣衛生局卻因此惹得一身腥，遭到陳時中點名，下令要政風單位介入調查，葉彥伯今 (21日) 接受採訪，強調現在是中央地方一條心，一起來努力，彰化加油，台灣加油。記者會才結束，彰化縣黨部卻發出了一封公開要求，要求葉彥伯停職接受調查。

對此，一位綠營在地女議員接受《ETtoday新聞雲》採訪直言，她贊成檢驗程序要執行更嚴謹，對於黨部要葉彥伯停職接受調查感到非常意外，直言涉及桃色風波不查，竟然要查認真防疫的葉彥伯真受調查，她真的很意外。

該議員提到「涉及桃色風波的」，可能是暗指邱建富。邱遭媒體披露，2012年曾和D奶美魔女「電愛」，並遭控告「利用權勢或機會猥褻罪」，正由彰化地檢署偵辦中。對此，邱建富12日公開否認，他說連面都沒見過，哪有男女之情？根本是詐欺要錢，政治目的明顯，「就是要拉我下馬」。

對於葉彥伯遭下令調查一事，得知消息的網友表示，「民進黨動用國家隊，官員，民代，媒體，名嘴，網軍，司法，全體總動員，就為了除掉不聽話的葉局長，以免防疫的神話被戳破。秋天快來了，如果造成社區感染大流行，執政黨就等著被人民下架」、「2022彰化選舉超前部署？」、「1450全面啟動了，當做選戰打」、「莫須有去死吧」

(中時新聞網)