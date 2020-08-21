2020大稻埕情人節22日登場，現場將有480秒「愛你愛你」煙火秀，國光客運表示，邀請北台灣民眾搭乘戀愛巴士觀賞煙火，21～22日兩天情侶與夫妻檔可持票根或搭乘記錄，兌換巴士造型瓶裝水兩瓶！

國光客運說，北自基隆宜蘭、南達新竹，國光客運擁有近30條營運路線以台北為終點站，車程時間都在兩小時以內，抵達國光客運台北新站或台北轉運站後，煙火施放地點就在步行可達腳程範圍，不用自己開車找停車位。

國光客運市場規劃課副理陳珮瑜建議，民眾可以搭乘客運來趟七夕「台北一日小旅行」，上午抵達後先前往新開幕的「台灣博物館鐵道部園區」，裡面有鐵道動態模型展區等五大展區，動態展演享受聲光體驗，特別適合家庭親子一同前往，同樣也在同區域的大稻埕老街與市集，或捷運中山站至雙連站間打鐵街廊道，則是年輕情侶最愛的文青熱門打卡景點。

陳佩瑜說，旅客抵達台北市區後無需再藉助其他交通工具，即可以客運車站為中心點輻射至煙火施放地、鐵道博物館、大稻埕以及赤峰街等景點，十分方便。

(工商 )