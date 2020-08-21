富邦金(2881)今舉行線上法說會，至今年6月底資產年成長9.1%，達8.8560兆元，再歷史新高水準，淨值因金融市場波動帶動投資部位評價回升，較去年同期增加7.6%，6月底達5960億元，至7月底淨值再增加至6700億元。今年上半年富邦金ROA為0.86%，ROE為12.39%。

再就富邦金控最新7月自結來看，稅後淨利134.49億元，累計今年前7月稅後淨利507.33億元，較去年同期成長20%，每股盈餘(EPS)為4.67元，獲利及每股盈餘續居金控雙冠王。截至7月底，富邦人壽自結合併總資產首度突破5兆元大關，自結合併淨值則達4263億元，雙雙創下歷史新高，也帶動富邦金控自結合併總資產達8.97兆元，自結合併淨值超過6,700億元，同時創下金控歷史新高。

富邦金上半年稅後淨利373億元，較去年同期成長35%，主要來自人壽投資收入成長帶動獲利提升，每股盈餘3.36元，居金控業界第一。H1富邦人壽獲利貢獻金控整體獲利60.8%，銀行子公司獲利貢獻28.3%。

富邦金旗下富邦證今年經紀、承銷及興櫃業務位居市場前三大，市場成交量年增47%，提升帶動經紀業務收入成長49.6%。今年富邦證規劃減資60億，優化資本效率。

富邦金的數位金融發展可分為四大區塊:一、北富銀的部分:數位實動戶超過160萬，年成長27%；數位平台交易量年成長17%；拓展LINE Pay商戶近4萬個支付點。二、富邦證:電子下單比率超過75%，線上開戶數年成長超過250%。三、富邦人壽：業務員行動投保使用率近9成，運用線上保單健檢了解客戶保障缺口，線上投保市場排名第二。四、富邦產:線上投保客戶突破155萬，年成長10%，線上投保市占率34.8%位居第一；獲得14項專利，居產險業界之冠。

受台美降息影響，北富銀存放利差較去年同期下降4bps為1.36%，但資產組合調整及活存比提升，抵銷部份降息影響，淨利差（NIM）較去年同期略減1bp為1.09%。至於海外分行方面，上半年淨收益較去年同期下滑19%，主因香港分行受降息及局勢動盪，影響淨收益表現，新加坡及越南地區穩定成長。

(時報資訊)