台中市大甲第二市場自2011年啟用至今近十年，停車場及室外地坪老舊破損、牆面汙損等問題漸漸浮現，近年來苦無經費進行整修。受疫情影響，中央定訂「經濟部辦理公有市場及列管夜市設施改善補助作業要點」，大甲第二市場也即將進行整修。

市議員施志昌今邀集台中市府經發局、大甲第二公有零售市場與大甲區公所至大甲第二市場會勘，以了解破損情形。

施志昌表示，因新冠肺炎席捲全球，市場以及夜市等人群聚集的環境受到重視，經濟部也訂定「經濟部辦理公有市場及列管夜市設施改善補助作業要點」開始改善公眾聚集的場所。

施志昌指出，大甲第二市場自2011年啟用至今近十年，停車場及室外地坪老舊破損，牆面汙損等問題也開始浮現，近年來苦無經費進行整修，感謝中央趁防疫期間，願意挹注經費讓大甲第二市場進行整修。

經發局表示，大甲第二市場整修預算共204萬，中央補助85％，地方政府自籌15％，經費已於7月14日核定，8月17日開標，視後續招標狀況盡快為大甲第二市場進行整修。

(中時 )