高雄市左營區一名21歲楊姓女子，獨自照顧年僅5個月大及1歲半的女兒，5月女嬰先天患有心室中膈缺損之疾病，2019年12月25日，楊女帶大女兒出門，2天後才返家，發現女嬰已斷氣，案經橋頭地檢署偵結，檢方21日依遺棄致死罪嫌起訴楊女，並建請法官加重其刑。
檢方起訴書指出，楊女獨自撫養5月大及1歲半女兒，母女3人平日居住在高雄市左營區一棟大樓內。
楊女明知甫滿5月的小女兒，出生即患有心室中膈缺損疾病，應定時餵食、餵藥，但楊女卻在2019年12月25日下午5時，帶著大女兒離開左營住處外出，未規律給予女嬰適當且充足的奶粉、藥物，造成女嬰脫水、飢餓、營養不良。
楊女於同年12月27日下午5時53分，亦即出門2天後，帶著大女兒返回左營住處，發現小女兒已無呼吸心跳，女嬰在當日晚間6時47分被送醫急救無效，於同日晚間7時22分許，因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死死亡。
檢方認定，楊女故意遺棄無自救能力的嬰兒，依遺棄致死罪嫌將她起訴，並建請法官依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。
(中時 )
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