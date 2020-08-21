桃園梁姓男子和母親爭吵後弒母，還將其頭顱從12樓住處丟下，一審認定他因吸毒導致精神障礙，判為無期徒刑；二審判決卻逆轉改判無罪，引發軒然大波。對此，法務部長蔡清祥痛批，承審合議庭錯誤引用刑法減、免刑規定去量刑，這樣會誤導青少年，誤以為把自己搞到沒有行為能力，犯法後就可免卻刑責，是很不好的示範。

刑法19條第1項，有「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」。

高院合議庭20日指出，鑑定結果顯示，梁男殺害其直系血親尊親屬時處在「卡西酮類物質作用的最高期間」，導致他已欠缺辨識行為能力，依刑法19條，梁男因精神障礙致不能辨識自己的行為違法，依法不能處罰，因此改判無罪。

蔡清祥指出，法官引用刑法減刑、免刑規定去量刑，本來是依個案不同情節的考量，絕對不是喝酒喝到沒有判斷能力，或吸毒吸到完全喪失意識，就可以為所欲為、加害於人，還可以藉此逃過法律的制裁。蔡清祥嚴厲批評，法官錯誤的引用減、免刑規定，會造成誤解，是很不好的示範。

蔡清祥說，最近司法出現一些判決，與民眾法律情感有落差。比如說，有人喝酒喝太醉襲警涉犯妨害公務罪被判無罪；今年4月殺害鐵路警察的鄭姓男子，因精障一審獲判無罪，加上梁姓男子吸毒弒母又無罪，一連串的司法爭議判決，難免讓社會大眾誤會或產生不良的模仿效果。

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(中時新聞網)