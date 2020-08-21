指揮中心宣布，今（21日）新增1例境外移入確診，但因今日公務繁忙，因此將在明天召開記者會，由指揮官陳時中主持，時間將另行發布。據了解，指揮中心相關要員赴行政院開會，原擬今天臨時召開的記者會，因而延至明日舉行。

彰化縣衛生局對無症狀居檢者篩檢引爆爭議，陳時中日前下令政風調查，預計明天會公布結果。另外，今傳出疾管署也對其他縣市調查，了解是否有對無症狀進行核酸檢測，但向指揮中心發言人莊人祥求證此事，並未獲得回應。

國內新冠肺炎疫情，目前累計487例確診，分別為395例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清，確診個案中7人死亡。

指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集(百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等)、教育學習場所(補習班、K書中心等)、休閒娛樂場所(電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等)、宗教場所及活動(廟宇、教會、禮拜、遶境等)時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、維持咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

(中時新聞網)