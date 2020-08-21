國立故宮博物院今（21）日表示，即日起至11月8日於新竹市241藝術空間，推出「藝想獸譜─故宮x新竹241新媒體藝術展」數位大展。透過藝術、科技、自然的當代視角，對照詮釋動物在形態、歷史、生態上的紀錄與流傳，以新媒體藝術玩轉故宮書畫中的動物，同時加入新竹市立動物園的動物成員，攜手打造一座大型數位獸園！

故宮指出，展場以博物學視角的「獸譜長廊」揭開序幕，展覽不可錯過的必看展件，還包含曾獲美國休士頓獨立製片與國際影片影展兒童互動教育獎項之「海錯奇珍─沉浸式互動劇場」，這次特別為新竹241藝術空間打造「古水族天幕」，以環形紗幕動態投影〈海珍圖〉、〈海怪圖〉中的動物圖像，將異時空的真實水族與想像海生物匯聚一池，讓民眾彷彿潛入湛藍的神秘海洋。

此外，故宮說，還有首度曝光的「坤輿藝境」VR體驗，歡迎大小朋友線上預約，跟隨清代比利時傳教士南懷仁的腳步穿梭時空長河，展開一場17世紀的大冒險！另推出雙主場「展覽體驗謎題包」，歡迎民眾前往新竹241藝術空間及新竹市立動物園領取謎題，挑戰成功後還可兌換神秘小禮。

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