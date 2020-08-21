股債雙漲，富邦人壽帳上未實現利益暴增。富邦金控21日舉行法說會揭露，到6月底富邦人壽淨值項下股債未實現利益達435億元，但7月就暴增到近千億元，同時在攤銷後成本（AC）項下的債券未實現利益，到6月底就有1,512億元，等於富邦人壽帳上仍有極高的「獲利本」。

因為股債雙漲，富邦人壽的淨值亦已走出3月全球資本市場波動的陰霾，到6月底回升到3,384億元，7月更一口氣提高到逾4,200億元的水準，也讓富邦金控的淨值到7月底逾6,700億元，創金控成立以來的新高點。

富邦人壽今年第二季有明顯加碼台股，加上台股上衝的市值增加，其台股部位到6月底達4,330億元，占其可運用資金的10.4％，且金額比3月底大增1,109億元；國外債券第二季則增約新台幣400億元，但占資金的比重，則由3月底的57.4％降到56.4％，少約一個百分點。

富邦人壽執行副總董采苓預估，今年新契約保費因為新冠肺炎疫情影響，及商品策略調整，增加分期繳商品，全年新契約保費可能會衰退30~40％，但新契約利潤價值則會成長，同時負債成本也會比去年下降20個基本點（1基本點等於0.01百分點）。即可能從去年底的3.56％降到3.36％左右，有利富邦人壽更容易達到損益兩平點。

富邦人壽投資協理鮑華玲亦表示，目前新錢投資債券利率約3~4％，今年因為疫情影響利率浮動，且美國聯準會（FED）對貨幣市場持續寬鬆，短期利率很難上升，但長期來看，一是新冠肺炎疫苗第三階段測試在9月可能有成果，二是美國第五輪紓困有機會達成協議，三是離美國選舉還有二個月時間，資本市場波動度大，四是美國8月以來經濟數據強勁，利率反彈20~30基本點，若發債量仍大，利率仍是會往上走高，仍是有希望，提高新債券投資的投報率。

因為股債未實現利益豐厚，富邦人壽今年上半年已實現債券資本利得239億元，比去年同期成長近92％，且也實現股票資本利得135億元，也比去年同期成長近24％，且預估今年會有現金股利200億元進帳。

(工商 )