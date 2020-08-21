胡宇威、許光漢及大陸演員闞清子、洪堯等主演都市愛情劇《那刻的怦然心動》，劇中胡宇威飾演「陶予飛」，和闞清子飾演的「李晨音」是大學美術系學長學妹，其中一幕好友為幫「陶予飛」找回心跳感覺，特地赴遊樂園玩，回憶拍攝當下，雖畫面很美，但演員直呼「當下快吐了」。

為了該場戲，劇組特地赴台灣知名遊樂園取景，胡宇威、闞清子、關詩敏、洪堯玩遍各種遊樂設施，畫面除有乘坐尖叫指數破表的雲霄飛車，還有兩人在旋轉木馬、摩天輪深情對望，甚至甜吻的浪漫橋段。看似唯美畫面，關詩敏直說「那天一直跑，一直坐遊樂設施，最後暈倒想吐了」，胡宇威也說「為符合角色設定，顧及一旁的攝影機，想尖叫也只能忍住」。

胡宇威劇中飾演天才畫家，也為女主角在不同時期畫了素描和油畫人像畫，為融入角色，原本就有繪畫底子的胡宇威，開拍前特地學畫畫找回手感，至於如何臨摹專業畫家感覺？胡宇威幽默說「很多真正在畫畫的人，其實在發呆，放空地畫找細節，才能迅速地進入狀態。」

《那刻的怦然心動》劇情描述陶予飛（胡宇威飾）、李晨音（闞清子飾）這對美術系學長學妹，從校園到職場，繞了一圈又一圈，最終還是走進彼此的生活，在過程中也學會退讓包容，並以更成熟的態度來看待感情。雖該劇已殺青逾4年，胡宇威透露，劇組間維持好感情，通訊群組會彼此更新近況，演員們也相當期待這次在台灣播出。《那刻的怦然心動》22日起於每周六、日晚間10點於中天娛樂台39頻道播出。

《那刻的怦然心動》胡宇威劇中畫學妹。（中天娛樂台提供）

《那刻的怦然心動》胡宇威劇裡詮釋天才畫家。（中天娛樂台提供）

《那刻的怦然心動》劉可珊、洪堯、鬫清子、胡宇威赴遊樂園取景。（中天娛樂台提供）

(中時 )