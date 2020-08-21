警方起獲破壞剪等作案工作。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

30歲魏姓、黃姓情侶因缺錢花用又染毒癮，上月起各攜1把破壞剪，在深夜時進入北市各個娃娃機店，直接剪破娃娃機、兌幣機和扭蛋機，將裡面的禮品、零錢搜刮一空，陸續「洗劫」13家店，商家損失合計超過20餘萬元。

北市刑大經循線追查，發現兩人犯案後居無定所，在市內各旅館內投宿躲藏，17日前往中正區某飯店將兩人逮捕，兩嫌表示贓款都拿去吃喝玩樂買毒，落網時身上只剩1000元。

警方上月起陸續接獲店家報案，表示娃娃機遭人破壞，將裡面的零錢、禮品搜刮一空，兩人作案時一人動手一人把風，有時作案過程不到10秒，經調閱監視器追查，鎖定魏姓毒鴛鴦的身分。

警方查出兩人至少涉及市內13起娃娃機竊案，17日將他們循線逮捕，魏嫌身上還有12包毒咖啡以及2包海洛因，警訊後依竊盜、毒品罪將他們移送法辦。

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(中時 )