記憶儲存品牌廣穎(4973)看好智慧醫療市場未來成長性，完整部署相關領域；進入後疫情及智慧醫療4.0時代，未來相關醫療應用會越來越多，將持續以完整產品線，推動智慧醫療發展。

近年來，物聯網與AI技術不斷進展，據統計，全球已有60%的醫療院所採用相關技術，朝智慧醫療逐步發展。2020年全球受疫情侵擾，相關醫療設備需求快速增加，由於醫療設備的品質關乎生命安全，無論器材本身或內部元件，均需具備高度穩定度與可靠性。

廣穎電通看好醫療4.0持續進展所推升的存儲產品需求，以完整的存儲產品線，包括SSD/記憶卡/DRAM，輔以高度客製化服務、專業相關技術及完備的「SMART分析工具等優勢，全面滿足醫療領域客戶對於穩定耐用、可靠性與靈活度的要求。

像是電腦斷層攝影，簡稱CT，是現今醫學界不可或缺的醫療儀器，確保CT掃描的品質，需搭載高速、高容量「NVMe SSD」使其實現。

今年以來，因疫情爆發，全球對於呼吸器、心電圖(ECG)等醫療儀器的需求迅速攀升；因應此需求，廣穎提供可適應廣泛溫度環境特性的「SD記憶卡-SDI730/SDI330」產品，以進行不間斷即時傳輸，並確保儲存數據及影像的流暢性與穩定度。

此外，超過10年以上的醫療設備，常常發生兼容性問題，廣穎推出的「CF記憶卡-CFI790」可讓許多早期購入的醫療設備能持續展現效能。

因應各式醫療設備應用，廣穎的優勢在於擁有完整、各式尺寸的DRAM產品，並支援「抗硫化技術」與「塗層保護」，為電子元件提供完整防護，確保高效能與耐久度。

同時，公司具備供貨能力的穩定，以及提供高度客製化服務，並開發一系列完整的SMART分析工具，能事先預測可能發生的風險，確保即時監控與錯誤預防。

(時報資訊)