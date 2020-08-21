美國對華為禁令升溫，市場研究機構TrendForce認為，DRAM/Flash廠對華為以通用品居多，未來可透過其他客戶協助耗用，因禁令導致的呆滯料庫存影響有限，也對未來的記憶體需求維持不變。

美國商務部在8月17日公布修訂版禁令，將38家華為子公司列入「實體清單」，禁止所有使用美國技術與軟體生產的半導體零組件產品售予華為。

針對華為禁令升高對記憶體產業之影響，TrendForce指出，DRAM/Flash廠對華為的交易項目以通用品居多，未來仍可透過其他客戶協助耗用，因禁令導致的呆滯料庫存影響有限；再者，華為對於記憶體的需求強度和未來可能承接其市占的小米、OPPO、Vivo接近，對於全球未來的記憶體需求強度維持不變。

另外在晶圓代工的部分，TrendForce指出，台積電(2330)、中芯國際來自華為的營收占比最高。華為委外台積電代工的部分已全數停止，中芯國際也強調將遵守國際規則。

台積電先前表示，隨著美國出口管制規定改變，自5月15日後不再新接華為訂單，9月14日後將不再出貨華為。不過，台積電預期，受惠5G與高效能運算強勁需求，今年營收可望成長超過2成，表現將優於業界水準。

(時報資訊)