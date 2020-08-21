遠傳(4904)搶攻宅經濟商機，有鑑於微軟遊戲新作「模擬飛行」於Microsoft Store線上發售，遠傳獨家祭出電信帳單代收服務享9折優惠，瞄準台灣廣大的Xbox玩家。

微軟Xbox探索遊戲新作「模擬飛行」於Microsoft Store線上發售，遊戲可細看全球近4萬個機場、200萬座城市，玩家還可選擇駕駛輕航機或是噴射機，透過各種擬真的駕駛艙，完成飛航體驗。「模擬飛行」也提供Xbox Game Pass for PC的訂閱服務，搭配遠傳獨家的「Microsoft Store電信帳單代收」服務，還享9折優惠，讓玩家們的「偽出國」行程安全又豐富。

遠傳行動金融暨媒體業務處副總經理鄧愛櫻表示，遠傳看好台灣Xbox遊戲市場，自2018年起就獨家與微軟合作電信帳單代收金流服務，是目前唯一與微軟合作的台灣電信業者。根據遠傳統計，使用電信帳單代收服務以男性為主，但年齡層分布則相當廣，顯見各年齡層的用戶對於帳單代收服務的接受度都很高。遠傳電信帳單代收能讓玩家從購買、下載快速一指完成，對於沒有或不想透過信用卡購買Microsoft Store用戶來說，仍保有暢玩Xbox遊戲的便利性。

遠傳表示，即日起至9月底止，只要透過遠傳電信帳單代收訂閱「Xbox Game Pass for PC」遊戲，前1000名即可獨享9折優惠，最高連續優惠3個月。

(時報資訊)