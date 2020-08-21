在國際股市回穩，權值股帶領台股反彈，指數今天開高震盪收高，終場以12607.84點作收，上漲245.2點，漲幅1.98％，成交金額2249.6億元。

今天收周線，本周上下震盪高達836點，幾乎吃掉前4周的漲幅，周K線結束連9紅，指數下跌187.62點，跌幅1.47％。

分析師指出，今天指數偏強，但量能立刻縮到月均量附近，顯示觀望氣氛仍在，呈現價量背離。另一方面，上方月線昨日失守，已經變短線壓力，在未站上前技術面仍偏弱，下周有可能馬上轉為弱勢震盪。

不過，現階段還是在一個回檔修正格局中，因昨日的帶量長黑，讓修正的區間及時間拉長，短線技術面還不會影響長線多頭，整個盤勢轉空言之過早。最終還是要看整體基本面變化，若基本面維持穩定，還是有往上空間，惟整理過程中，切忌追高殺低。

櫃買指數領先回檔修正，今天反彈幅度優於集中市場，以160.36點作收，上漲3.63點，漲幅2.31％，成交金額526.71億元。

(時報資訊)