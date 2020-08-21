淡水３歲娃＋貴賓狗深夜流浪記 淡水暖心帥警幫換尿布 （淡水警提供／戴上容新北傳真）

3歲淡水女娃19日深夜1時許自己開門，與家中愛犬到街上遊蕩，被淡水警方發現，熱心員警馮浩洋還買了奶茶、尿布、狗罐頭安撫女娃和可愛貴賓狗，同事們直呼他是「父愛爆棚」，女娃祖母半夜起床後，驚呼女娃居然不見，連忙四處尋找，歷經2個多小時的驚魂，終於在派出所見到平安的小孫女，一顆心終於放了下心來，頻頻感謝熱心員警。

「我好像看見一個小孩跟一隻狗在路上走」報案的社區保全說，當夜他先是隱約聽見孩童的哭聲，接著看見夜色裡突然跑出一個小女孩跟一隻狗，當下不由自主的聯想到鬼門關才剛開，心頭一陣寒顫，定下心仔細一看，才發現原來是一名年約3歲的小女童不知何故在街頭遊蕩，趕緊撥打電話報警協助。

中正路派出所警員馮浩洋表示，小女童看見他時哭嚷著要喝奶茶，於是先把她和小狗帶回派出所安置，見她萌真可愛就到便利商店買了零食、飲料，同時也買了狗罐頭犒賞一直寸步不離的貴賓狗，又發現小女童身上的尿布已經發出了味道，趕緊購買尿布由女警幫她更換，女童就在派出所喝奶茶、看卡通。

陳姓祖母表示，半夢半醒間赫然發現床上孫女不在身邊，頓時睡意全失，起床查看家裡的大門未關，心急如焚地在外頭找了2個多小時，直到天色微亮依然沒有發現孫女的身影，詢問附近宮廟的廟公有沒有看見孫女，廟公打電話向派出所詢問後，就立即直奔派出所，幸好孫女和小狗都平安無事，否則後果不堪設想。

祖母說，她是半夜醒來自己打開大門門鎖，帶著名叫「Cookie」的愛犬離家將近600公尺才被保全發現，而乖巧的「Cookie」跟著女童一起生活，可能是看到小主人出門就趕緊跟上去保護她的安全，「毛小孩」真是人類最忠實的夥伴。

淡水警分局呼籲，家中有年幼孩童應隨時注意他們的動向，並加強住家門窗的防護，不可輕易讓孩童們離開視線，平時也應多多叮嚀孩童走失時能求助的管道，以免發生危險。

(中時 )